Kiezers geven signaal af: het moet anders in Zwartewaterland

Kiest Zwartewaterland voor vernieuwing? Dat is de grote vraag na de gemeenteraadsverkiezingen.

Drie zetels voor nieuwkomer Buitengewoon Zwartewaterland en één zetel verlies voor twee (SGP en CDA) van de coalitiepartijen. Met deze verkiezingsuitslag hebben de inwoners van de gemeente Zwartewaterland in ieder geval een duidelijk signaal afgegeven: het moet anders in de komende vier jaar.

,,Niet alles regelen binnen de muren van het gemeentehuis, maar samen plannen maken en duidelijk communiceren met de burgers’", zoals BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) tijdens de campagne van de daken heeft geroepen. En dat is opgepikt door de kiezer.

Hoe nu verder? Als grootste fractie met vijf zetels zal de ChristenUnie het voortouw nemen bij de collegebesprekingen.

Wat zijn de mogelijkheden? Eigenlijk zijn er twee. ChristenUnie redeneert dat, ondanks het verlies, de huidige coalitie met 12 van de 19 zetels nog altijd een ruime meerderheid heeft in de raad, en best door kan in deze samenstelling.

Of de roep van de inwoners om vernieuwing wordt gehoord. Dan komt BGZ nadrukkelijk in beeld. ChristenUnie, BGZ en CDA hebben samen 11 zetels. SGP, dat de aanhang vooral heeft in Genemuiden, valt dan buiten de boot.