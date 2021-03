Kimberley protesteert in Zwolle tegen leenstelsel: ‘Studieschuld is zo hoog, ik durf niet eens te kijken’

Bouwbe­drijf Heutink uit Genemuiden bestaat een eeuw en schenkt honderd bomen aan gemeen­schap

3 maart Begin januari vierde Heutink Bouw uit Genemuiden haar 100-jarig bestaan, een feest dat meermaals moest worden uitgesteld vanwege corona. En wie jarig is trakteert, in het geval van Heutink een bijzonder cadeau. Het bedrijf schenkt de komende vijf jaar honderd bomen aan de lokale gemeenschap van Zwartewaterland. Te beginnen bij de basisscholen in Genemuiden en Kamperzeedijk.