Kind (12) uit Genemuiden buiten levensgevaar na ernstig verkeersongeluk in Duitsland

Video Twijfels over handelen politie bij verwijde­ren wietplan­ten uit tuin ouder echtpaar in Hasselt

20 augustus Stokken en wat bladeren in de tuin herinneren aan de twee wietplanten die Jan van Raalte (73) in de tuin had staan voor zijn zieke vrouw Jannie (68). De politie haalde de planten maandagochtend weg terwijl het bejaarde echtpaar zelf niet thuis in Hasselt was. Er zijn twijfels over het handelen van de politie. ,,Ik vind het opmerkelijk. De planten staan in de buitenlucht‘’, zegt strafrechtadvocaat Anno Huisman.