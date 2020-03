Klanken van carillon geven Hasselt kracht in coronatijd

Lever je vuurwerk­bril in voor Isala: ‘Iedereen kan helpen!’

26 maart Lever je vuurwerkbril in voor ziekenhuis Isala. De oproep van een arts is even praktisch als simpel, maar het gaat om mensenlevens en goede zorg. In de hele regio staan inmiddels inleverpunten bij particulieren. ,,Het is zo eenvoudig, iedereen kan een steentje bijdragen.’’