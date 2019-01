Kleine groep handen aan de kruiwagen bij opknappen vijverpad Zwartsluis

Het looppad rond de vijver ligt er weer picobello bij. Met dank aan 90 kuub houtsnippers en de belangeloze inzet van een - zij het bescheiden - groepje Sluzigers. Afwisselend met een man/vrouw of acht waren ze zaterdag. Geen batterij, wel oud en jong; neem die twee knapen van zeventien, die er toch maar in alle vroegte stonden op hun vrije dag. Slotsom: dat kan nog beter, weet Ralph Sam van het Wijkcomité Vijver Weteringallee. Want ze doen het tenslotte met én voor elkaar, het onderhoud van ‘hun’ vijver.

De oude snippers waren weer weggezakt in het veen, hoog tijd dus voor een knisperverse nieuwe laag. Wat ruikt dat lekker. Dolblij was Ralph hoor, met de opgetrommelde hulptroepen, de rechterhanden aan de kruiwagens om het gesnipperde snoeiafval van de gemeente te verspreiden over het looppad rond de vijver. Al zijn het wel vaak dezelfde helpende handen van het wijkcomité. ,,Het blijkt toch lastig om mensen van de andere clubs te laten aanhaken.’’

Samen aanpakken

Die andere clubs, dat zijn de Hengelsportvereniging Zwartewaterland en IJsclub Concordia. Gedrieën hebben ze in 2016, gesteund door de gemeente, de handschoen opgepakt omdat ‘t maar een treurige bedoening was rond de vijver aan de Weteringallee. Stank, dode vissen, gaten in de beschoeiing, hondenpoep, een stroom aan blikjes, zakjes. Wat was het punt: niemand voelde zich verantwoordelijk. Tot de gebruikers overeenkwamen de boel samen netjes te houden. En dat werkt. ,,Er zijn best wat momenten in het jaar dat er iets moet gebeuren; nu had het looppad een onderhoudsbeurt nodig, maar we ruimen ook zwerfvuil, controleren nestkastjes, maaien en snoeien de oevervegetatie als die te hoog wordt en knotten af en toe de stammen.’’

Nieuwjaarsloop

,,Misschien wil de groep die hier de nieuwjaarsloop houdt ook meehelpen? En moeten we een vaste dag inplannen voor deze klus’’, oppert Ralph. ,,Half maart of zo. Zachter buiten, dan heb je vast meer animo.’’ Hij snapt het ook wel, ,,op zaterdag zijn veel mensen druk, kinderen naar sport brengen en halen. En we respecteren de zondagsrust, dan werken we hier niet.’’

Prachtig plekje

Wat Ralph zo mooi vindt? ,,Je ziet dat er weer veel gebruik van de vijver wordt gemaakt. Een loopje met de hond, eendjes voeren, schaatsen, ‘s zomers picknicken, kinderen zitten met schepnetjes langs de waterkant, je kunt er suppen.’’ De natuur ontwikkelt zich er ook volop: ,,Waterhoentjes broeden, je spot geregeld reigers, de vissen doen het goed, gele plomp en waterlelie bloeien ‘s zomers. Het is echt een prachtig plekje geworden. Iedereen beleeft er op z’n eigen manier plezier aan en dat geeft ons ook voldoening om er energie in te steken. De kunst is om iedereen erbij te houden en te motiveren’’, beseft Ralph, ,,daar blijven we ons voor inzetten.’’