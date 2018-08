Knarrenhof Hasselt wacht op duidelijkheid over grondprijs

De plannen voor een Knarrenhof in Hasselt zijn nog steeds in ontwikkeling. Het wachten is volgens Peter Prak, bestuurder van de Stichting Knarrenhof, op de bepaling van de grondprijs van de gemeente.

Volgens Peter Prak van de stichting Knarrenhof is er in principe een akkoord over de locatie aan het Tijlswegje, op de plek waar ooit de gemeentewerf was. ,,Alleen de gemeente Zwartewaterland moet nog de prijs voor de grond bepalen, die wij van de gemeente moeten kopen."

Dat gaat niet zo snel als Prak hoopte. ,,Eigenlijk hoopten we daar eind vorig jaar al duidelijkheid over te hebben, maar dat is nog niet gelukt. We hadden eind 2019 als begindatum van de bouw, we hopen dat nog steeds te kunnen redden, maar het wordt wel lastig."

Interesse

Pas als de grondprijs duidelijk is, beslist de stichting Knarrenhof definitief over het plan, waarbij 16 tot 18 levensloopbestendige woningen gebouwd moeten worden. ,,We kunnen wel van alles willen, maar het moet wel betaalbaar zijn", stelt Prak. Daarna moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. ,,Dat duur meestal ongeveer een jaar."