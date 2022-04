Komen de nieuwe regionale monteurs straks uit Genemuiden? Nieuw opleidingscentrum start in steptember

De samenwerkende partijen zijn Van der Sluis Technische Bedrijven uit Genemuiden en IW Noord, Oost & Flevoland. Het opleidingscentrum biedt vanaf het nieuwe studiejaar - september 2022 - praktijkopleidingen aan op mbo-niveau 2, 3 en 4 in de elektro- en installatietechniek. Het is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 45 in Genemuiden, in de buurt van het Centrum voor Wetenschap en Techniek (CWT) en Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG).

In een persbericht zegt Erik Nijhof, directeur van IW Noord, Oost & Flevoland, daar het volgende over: “Het opleidingscentrum is gericht op monteurs die zich verder willen ontwikkelen en op nieuwkomers die in de techniek willen werken maar nog geen ervaring hebben. Dit jaar hopen we van start te gaan met 30 leerling-monteurs.” Noord, Oost & Flevoland is één van de zeven regio’s waar opleidingsbedrijf IW actief is.

René van der Sluis vult aan: ,,Samen maken we ons sterk voor voldoende én goed opgeleide technische medewerkers in de regio.” De bedoeling is dat het opleidingscentrum ook gebruik kan gaan maken van de krachten van het bedrijfsleven.