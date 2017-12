Koninklijk lintje voor muzikaal en kerkelijk bestuurder Jan Roetman

video 'Collectie Snijder' onder hoede nieuwe stichting

14 december Bij baggerwerkzaamheden in de stadsgrachten van Hasselt, enkele jaren geleden, stond Gerrit Snijder (nu 78) iedere dag met zijn neus vooraan. Hij mocht van de aannemer wroeten in de modder en kwam zo in het bezit van honderden voorwerpen. De totale collectie is volgens gemeentelijk archeoloog Michael Klomp van grote waarde voor de scheepvaartgeschiedenis van Hasselt. Om het voor de toekomst te bewaren heeft Snijder zijn verzameling overgedragen aan de na de zomervakantie opgerichte Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland en is zelf toegetreden tot het bestuur.