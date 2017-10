Kunstenaarsechtpaar legt link met opgezette vogels

Hoewel Van Hagen en Van Rhijn zich bezighouden met twee totaal verschillende kunstdisciplines, zijn zij toch veelal elkaars inspiratiebron. Niet voor niets exposeren zij bijna altijd samen, zoals nu in Sluuspoort Zwartsluis ook het geval is. Han van Hagen is één van de vijf professionele etsers die ons land nog rijk is.

Gedetailleerd

“Wel zijn er veel amateuretsers actief”, benadrukt hij. Zelf is hij op het etsen ‘gevallen’ omdat het zo gedetailleerd is. “Een etser houdt van het samenspel van lijnen. Het werken aan mooie bewerkingen en vooral aan de structuren”. Over de techniek van het etsen wordt de bezoekers van de tentoonstelling ‘Vleugels en vlerken’ uitgebreid geïnformeerd.

Humor

De keramische werken van Lia van Rhijn zijn geen alledaagse taferelen. partner. Ook hier een hoofdrol voor datgene wat gevleugeld is en fladdert. Lia van Rhijn toont in deze expositie ook vogelschalen, dubbelwandige objecten en bustes. Evenals een das, Bentheimer varkens en hazen. Uitgebeeld op een humorvolle manier. “Bewust”, geeft ze aan. “De dieren laten zien in hun zijn, zich door niets laten storen en dus ook geen gêne tonen. Dat vind ik leuk, zie ik de humor van in en dat benadruk ik dan ook graag in mijn creaties.”