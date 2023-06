Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Zwartewaterland en omstreken gedaald

Twee basisscho­len in Vollenhove en Ossenzijl scoren zeer zwakke beoorde­ling bij de onderwijs­in­spec­tie, wat is er aan de hand?

Twee basisscholen van scholengemeenschap Accrete scoren zeer zwak blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat om Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove en Kindcentrum Eben Haëzer in Ossenzijl. Er is onder andere te weinig persoonlijke begeleiding en ook het burgerschapsonderwijs laat te wensen over blijkt uit het rapport.