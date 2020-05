‘Mag de Kerkstraat in Zwartsluis autoluw?’ vragen horeca-ondernemers en detaillisten aan de gemeente Zwartewaterland

VIDEO Duizenden euro's en tassen vol kleding: buurt schiet te hulp na enorme brand Kamperzee­dijk

6 mei Een fikse stalbrand rond middernacht heeft een woning op Kamperzeedijk-West in Genemuiden volledig in de as gelegd. De familie Van der Wal, met vijf kinderen, bleef ongedeerd, evenals enkele tientallen koeien die tijdig werden gered. Via een doneeractie zijn al duizenden euro’s voor de gedupeerden opgehaald.