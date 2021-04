Man (21) opgepakt in Zwartsluis met illegaal vuurwerk, maar is hij dé knaller die het dorp teistert?

De politie heeft dinsdagavond in Zwartsluis een 21-jarige man uit hetzelfde dorp aangehouden. Hij is aangehouden wegens het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk, zo bevestigt Sigrid Passchier namens de politie Oost-Nederland.

De aanhouding heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Marijkestraat in Zwartsluis. Omstanders dreigden zich ter plekke te bemoeien met de aanhouding door de politie. Passchier bevestigt dat deze aanhouding onrust veroorzaakte in de straat. De jonge man zit vast en wordt verhoord.

Knallen

Illegaal vuurwerk met knallen komen de laatste maanden veelvuldig voor in Zwartsluis. Harde knallen in de avonden en nachten zorgen voor slapeloze nachten voor de inwoners en angstige huisdieren. Veel Sluzigers deden eerder al hun beklag in deze krant. Wel anoniem, uit angst voor represailles.

In de gemeenteraad werden al vragen gesteld, de namen van de vermoedelijke daders gingen rond in het dorp. Burgemeester Eddy Bilder maakt zich ook druk over de zaak. Hij doet dat in samenspraak met onder meer politie, werkgevers en ouders. ,,Dit moet ophouden. Het is onaanvaardbaar dat dit nog langer zo doorgaat. Als we het laten lopen, gaat het van kwaad tot erger’’, liet Bilder begin deze maand optekenen.

Of en in hoeverre de aangehouden jongen betrokken is bij de knallen is nog onduidelijk. Wel kwamen de laatste week bij de politie weer meer meldingen binnen van overlast. Over de afgelopen dag zegt woordvoerder Passchier: ,,Ik zie in ons systeem dat wij 11 geregistreerde meldingen hebben van overlast vuurwerk.’’

