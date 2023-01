Man (22) die caissière bedankte na brutale overval verdacht van nog drie andere zaken: ‘Ik wil graag naar de kliniek’

Vuurwerk mag na twee jaar weer, maar of sprake is van een inhaalsen­ti­ment? ‘We kwamen er echt wel aan’

Twee jaar lang gold er vanwege corona een verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Zeker vorig jaar was daar qua afsteken al weinig meer van te merken. Van een sentiment van ‘willen inhalen’ is daarom nauwelijks sprake, blijkt tijdens een rondje vuurwerkhandels in de regio. ,,We zijn er afgelopen twee jaar echt wel aan gekomen, hoor.’’

29 december