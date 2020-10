Man raakt baan kwijt na Teletekst-bericht over ongeluk in Hasselt

Corona­proof picknick­con­cert in Hasselt smaakt naar meer: ‘Wel buikpijn van alle regels’

23 augustus Met een coronaproof picknickconcert in het Van Stolkspark is het culturele seizoen in Hasselt afgetrapt. Op een kleedje zitten was mogelijk, maar zo’n 100 bezoekers genoten van een stoel van weer eens een optreden. ,,Prachtig. Ik heb wel buikpijn gehad over alle eisen waar we aan moesten voldoen”, zegt organisator Corrie Folkersma.