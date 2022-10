Man uit Zwartsluis (51) opgepakt voor enorme oliezwendel: twee miljoen vaten blijken nep

Wegen veiliger maken in Zwartewa­ter­land kost ruim 2 miljoen euro: ‘Oppassen voor overschrij­ding’

Ja, het is een stevig lijstje. En ja, het is een fors bedrag. Maar de ambitie om het verkeer veiliger te maken is dan ook groot in de gemeente Zwartewaterland, geeft wethouder Maarten Slingerland aan. Dit en volgend jaar staan er veertien projecten op de planning. Met de uitvoering is een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro gemoeid.

