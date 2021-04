Met een lintje Koningsdag in: acht inwoners Zwartewaterland onderscheiden

LINTJESREGEN 2021Vanaf vandaag kent Zwartewaterland twee nieuwe ridders en zes nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen krijgen acht inwoners van Zwartewaterland hun koninklijke onderscheiding van burgemeester Eddy Bilder. In kleine besloten bijeenkomsten ontvangen ze het lintje.

Albert Corporaal bij de Vecht.

Albert Corporaal (68, Hasselt), gepensioneerd ecoloog, houdt zich op zowel gemeentelijk als regionaal niveau bezig met de natuur. Zo is hij actief voor museum Schoonewelle en de Stichting Stadswacht Genemuiden. Met een initiatiefgroep wil hij de rivier de Vecht zoveel mogelijk ruimte geven en hij droeg bij aan de oprichting van een innovatieve boerderij in de uiterwaarden van de IJssel.

Albert Riezebos (71, Genemuiden) was actief in het schoolbestuur van de Hervormde Scholen. Als voorzitter zette hij zich met de stichting Chauffeurservice in om voorzieningen voor chauffeurs in stand te houden. Riezebos houdt zich ook bezig met zendingswerk, zoals de zorg om gevangenen in onder meer Roemenië.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tiny Altena - van den Berg (70, Genemuiden) zet zich al lange tijd in voor de geschiedenis van Genemuiden: zij was betrokken bij de oprichting van het Historisch Centrum en is actief in verschillende werkgroepen van de Stichting Vrienden Oud Genemuiden. Daarnaast is zij onder andere actief bij de Christelijke Gemengde Zangvereniging.

Renje Bosgraaf - Schapelhouman (62, Zwartsluis) was betrokken bij de oprichting van Vluchtelingenwerk Zwartsluis en had dagelijks contact met vluchtelinggezinnen in Zwartewaterland. Binnen de Gereformeerde Kerk was ze onder andere ouderling en deed ze de ledenadministratie. Bij Philadelphia Zwartsluis zet zij zich in voor het begeleid wonen: ze wandelt en knutselt met bewoners.

Aart van Dijk (67, Genemuiden) heeft het Rijksmonument Stoomgemaal Mastenbroek in Genemuiden in stand helpen houden, als onderhoudsman en gastheer bij de stoomdagen. Van Dijk, ook vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk, is betrokken bij collectes van de Hartstichting en is verkeersgrootouder. In die laatste rol is hij betrokken bij het jaarlijkse verkeersexamen.

Siepie Dijkslag - Schokker (56, Zwartsluis) is er voor zowel ouderen als jongeren. Al bijna twintig jaar is ze actief voor de Nationale Vereniging de Zonnebloem (onder meer bij de lotenverkoop). In Zwartsluis helpt zij de ouderen wekelijks met uitzoeken van boeken in de bibliotheek. Op OBS Aremberg hielp ze veelal bij sportactiviteiten en onderhield ze contacten met kinderen uit gebroken gezinnen.

Gerrit ten Klooster (81, Hasselt) is een actief voorvechter voor het Hervormd onderwijs. Ten Klooster, onder meer voormalig ouderling en preeklezer, verzorgde een tijd de geestelijke weekafsluiting in woonzorgcentrum De Hazelaar in Hasselt. Nog altijd is hij wekelijks op pad om oudere gemeenteleden te bezoeken.

Lydia Poelarends - ter Meer (65, Hasselt) is al meer dan 25 jaar betrokken bij het onderwijs in Hasselt: op Basisschool Op de Hoeksteen helpt ze onder meer bij het leesonderwijs. Daaruit spreekt haar interesse voor taal, net als uit de taallessen aan asielzoekers die zij organiseerde. Bij de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk is ze voorlezer en schrijft voor het kerkblad.

Martin Schuite (75, Zwartsluis; 21-06-1945 - 30-03-2021) was actief als vrijwilliger voor twee woonzorgcentra in Zwartsluis en Staphorst. Hij zette zich in voor sportvereniging DESZ, de Historische Vereniging Zwartsluis en museum Sluuspoort. Martin Schuite overleed op 30 maart van dit jaar: hij was voor zijn overlijden op de hoogte van de koninklijke onderscheiding.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

