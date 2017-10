Miljoen euro voor verbetering centrum Genemuiden, Hasselt én Zwartsluis

De afgelopen jaren is in beide eerstgenoemde kernen al begonnen met de uitvoering, daar komt nu ook Zwartsluis bij.

Zwartsluis

Daar wordt het aloude marktplan uitgevoerd. Dat betreft een vernieuwd plein met 56 parkeerplaatsen, fietsenstallingen en het nodige groen. Over de herinrichting van het terrein rond de Molenstraat en Schoolstraat wordt al ruim al zeven jaar gesproken. De uitvoering van het plan, dat is opgesteld in overleg met de lokale ondernemers en Stichting Fortresse, begint wellicht nog dit jaar, anders kort na de jaarwisseling. De raad heeft hiervoor het geld al beschikbaar gesteld

Hasselt

In Hasselt is de kade langs het Zwarte Water al vernieuwd. Op het uitvoeringslijstje voor de komende jaren staat de herinrichting van het Burgemeester Royerplein en de Hoofdstraat. Het aanpakken van de Hoofdstraat wil het college koppelen aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de provinciale weg N331. Verder wordt een replica van de Veerpoort, ontdekt bij opgravingen voor de kadewerkzaamheden, gebouwd.

Genemuiden

Drie jaar geleden is in Genemuiden de Klaas Fuitestraat als winkelgebied ingericht en is het gebied rond de Hema aangepakt. Het plein voor het voormalige gemeentehuis en de kop van de haven zijn dit jaar onder handen genomen. Maar ook hier is het centrum nog niet af. Het bouwen van een brug bij De Koppel en het realiseren van een ontmoetingspunt is de volgende fase. Daarnaast wordt gekeken met de inwoners of het centrumplan na uitvoering een vervolg kan krijgen met de opstelling van een leefbaarheidsplan voor Genemuiden.