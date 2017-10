Minibieb brengt bewoners Wipstrikkwartier bij elkaar

,,Als lid van de wijk-en speeltuinvereniging ontvang ik veel signalen dat mensen elkaar minder kennen en spreken”, zegt Corinne Tijsseling, social worker en initiatiefneemster. Het project richt zich voornamelijk op Wipstrik-Zuid waar Tijsseling zelf ook woonachtig is. ,,Daar is de sociale binding wat minder, dat kwam ook naar voren in een buurtonderzoek door de gemeente. Hier is een hogere problematiek op dit vlak dan in Wipstrik-Noord.” Volgens de Zwolse verschillen de twee wijken erg van elkaar. ,,In Wipstrik-Noord wonen veel meer tweeverdieners dan in Wipstrik- Zuid. De huizen zijn ook groter. Zuid is van oudsher de arbeiderswijk.”