Minister Bruins: ‘politie heeft wietplanten terecht weggehaald bij Jan en Jannie uit Hasselt’

Oplossing vinden

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland riepen de Tweede Kamer eerder deze maand in een brief op met spoed een oplossing te vinden voor de problematiek rondom medicinaal gebruik van cannabis. Meer dan 25 andere Nederlandse gemeentes deden dat eerder al. Maar de regels gaan op korte termijn niet veranderen, ook niet voor medicinale wiet. Want het bezitten van cannabisplanten is verboden, antwoordt Bruins. In de Opiumwet worden vijf planten of minder wel gezien als een ‘kleine hoeveelheid voor eigen gebruik’ en dan wordt er ‘in principe’ niet vervolgd. ,,Als een klacht binnenkomt, zal de politie daar echter naar kijken. Bij het aantreffen van planten worden deze in beslag genomen.’’ Daar kan de politie niet van afwijken.

Op recept bij de apotheek

Ook het zelf telen van cannabisplanten voor eigen medicinaal gebruik is verboden, benadrukt Bruins. ,,Medicinale cannabis kan alleen via de apotheek op doktersrecept worden verkregen. Als mensen om medicinale redenen cannabis willen gebruiken, is dat mogelijk via de geëigende medicinale weg. Bij thuisteelt loopt men het risico op inbeslagname. De wet is duidelijk.’’ Dus ook wanneer de politie minder dan vijf cannabisplanten aantreft worden die altijd in beslag genomen. Het Nederlandse gedoogbeleid geldt alleen voor de verkoop van cannabis in coffeeshops. Het bezit en telen van cannabis(planten) valt niet onder dat gedoogbeleid, en is in het geheel niet toegestaan. ,,Voor het telen van een kleine hoeveelheid (vijf planten of minder) voor eigen gebruik geldt wel een lage opsporingsprioriteit, wat inhoudt dat planten alleen in beslag worden genomen en dat er in principe geen vervolging plaatsvindt.’’