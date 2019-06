Minke (9) uit Hasselt zwemt mee met Maarten van der Weijden: ‘Ik wil niet dat meer mensen hieraan doodgaan’

Leger des Heils opent nieuwe locatie Genemuiden: ‘een plek van ont-moe­ten’

8:45 Aan de Nieuwstraat in Genemuiden is woensdagmiddag onder toeziend oog van Hannelise Tvedt als commandant van het landelijke Leger des Heils het nieuwe pand van de lokale afdeling in Genemuiden geopend.