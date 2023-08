Minuutje rijden in Zwartewaterland: gemiddeld zeven verkeersborden

Zij zijn juist blij met het slechte weer: ‘Dit is echt waanzinnig, ongekend’

We snappen dat je het misschien niet wilt horen als je zojuist bent getroffen door een plensbui tijdens je wandeling over de camping. Maar er zijn ook plekken in de regio waar ze juist heel blij zijn met dit slechte weer. De winnaars van de regen dus. En misschien wel jouw volgende bestemming deze vakantie?