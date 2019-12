Mister Prickle de egel helpt Corine (21) uit Hasselt met haar angststoornis

De in Wapenveld opgegroeide Mestebeld merkte al jaren dat ze niet helemaal happy was. Plotselinge deadlines zorgden voor een ongelofelijke hoeveelheid stress, wat in haar werk als grafisch vormgever ongelukkig uitpakte. ,,Begin dit jaar ben ik flauwgevallen. Daarna werd pas duidelijk dat het om een angststoornis gaat’’, vertelt ze aan de keukentafel. ,,Doordat ik nog precies wist wat ik had gedaan voor het moment dat ik onderuit ging, begon ik daar heel erg op te letten. Wat had ik 's ochtends gedronken? Dan moest ik dat voortaan ’s ochtends niet drinken. Dat soort dingen. Na die dag maakte ik me dagelijks zorgen over of ik weer zou flauwvallen. Mijn prikkels werden erger en elke kleine verandering in mijn lichaam werd een grote alarmbel. Nergens kon ik heen omdat ik bij voorbaat dacht dat ik zou flauwvallen. Ik ben in april op advies van dokter en psycholoog gestopt met werken en ben in een herstelproces gegaan.’’