Monumentaal Van Stolkspark in Hasselt wacht een grondige opknapbeurt

VIDEO Van Marioepol naar Genemuiden: ‘We zijn helemaal niet gewend dat mensen zoiets doen zonder bijbedoe­ling’

Hals-over-de kop vertrokken ze een week geleden uit Marioepol, nu verblijven de Oekraïense Svetlana, Aleksander en hun drie kinderen in Genemuiden. In een leegstaande zorgwoning die over anderhalf jaar tegen de vlakte gaat. Uit alle hoeken van het dorp komt steun voor het gezin dat nauwelijks beseft wat hen overkomt. ,,We zijn helemaal niet gewend dat mensen zoiets doen zonder bijbedoeling.’’

5 maart