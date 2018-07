Museumschip met paard naar Zwartsluis

,,Hercules is een makkertje'', begint Lenny de Vries, de eigenaar van het museumschip Kasteel Vlotburg, over zijn paard. ,,Hij kon niet in het circus blijven. Het is een heel eigenwijs paard en ging in het circus met andere paarden vechten. Hier mag hij zijn gang gaan en vrij lopen. Als-ie zijn best doet, krijgt hij een beloning", zegt De Vries. Het paard is een opvallende verschijning op het museumschip. Anderhalf jaar geleden overleed Wodan, een ander groter paard, op het schip.

In andere plaatsen is discussie geweest of het paard wel op zo'n schip mag staan. Alles blijkt aan de Europese regelgeving te voldoen.

Lenny de Vries, een 68-jarige man met Surinaamse roots, is de eigenaar van het varende museum. Met zijn vrouw vaart hij sinds 2005 met het schip.

Ridders

,,Ik heb een passie voor de middeleeuwen en ridders. Sommige mensen worden monnik, ik heb wat met ridders. In een vorig leven was ik vast een ridder. Op mijn achtste liep ik al met dit idee, toen had ik een droom om een kasteel op een vlot te maken."

Met dit warme weer blijft het paard gewoon op het schip staan. ,,Als ridder heb je paarden nodig", geeft hij als reden waarom er een paard bij hoort. ,,Publiek krijgt niet altijd een show te zien, het kan niet altijd met dit warme weer." Kasteel Vlotburg, ongeveer vijftig meter lang, heeft muren en torens. Binnen in het schip waan je jezelf in de middeleeuwen met poppen, een heuse guillotine en oude schoolplaten.

Tussenstop

Tot maandag 6 augustus is het bijzondere kasteel nog te bewonderen in Zwartsluis. ,,Het aantal bezoekers valt een beetje tegen, komt door het weer denk ik'', vertelt De Vries. ,,In 2016 hebben we hier per toeval een tussenstop gemaakt van een weekje en zagen we wat voor fantastische plek dit is. Mensen kunnen hier goed parkeren en iedereen ziet ons liggen."

Het schip zal ook naar het middeleeuwse Dikke Tinne Festival komen, wat op 22 september in Hattem plaatsvindt. Na 6 augustus liggen ze nog drie weken in Meppel. ,,We hebben met dit schip eerdere jaren in landen als Duitsland, België, Zwitserland en Oostenrijk gevaren." En dat wil De Vries nog wel even volhouden. ,,Ik heb geen pensioen. Als ik honderd jaar ben en ik ben fit, ga ik gewoon door. Elke dag ben ik blij dat ik het weer mag doen."