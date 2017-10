VideoOp het oog is het een Biestemerk als alle voorgaande jaarmarkten. Bezoekers schuifelen in drommen tussen de marktkramen door, de kooplieden verkopen hun waren, snert en oliebollen vinden gretig aftrek. En toch is deze Biestemerk anders dan alle anderen. Het noodlottige ongeval, waarbij zaterdagavond een vierjarig jongetje om het leven kwam, werpt een schaduw over de jaarmarkt.

Volledig scherm De kermisexploitanten hebben de muziek van de attracties uitgezet. © cor van dalen

Genemuiden draagt een groot verlies met zich mee, iedereen kent iedereen in de hechte gemeenschap aan het Zwarte Water. Er is veel over gesproken, zondag tijdens de kerkdiensten en in huiskamers. Ook tijdens de Biestemerk, dé jaarlijkse familiedag in Genemuiden, komt het ter sprake, maar niet openlijk. Niemand wil er eigenlijk iets over kwijt, zo blijkt tijdens een wandeling tussen de kramen. Het is iets van Genemuiden, en dat blijft in Genemuiden. Daar praat je niet over in de krant, zo krijgt de verslaggever te horen. Of de jaarmarkt wel door moet gaan, zo luidt de vraag. Het antwoord bestaat uit een lange stilte.

Respectvol

Marktkoopman Jaap Buter uit Kamperveen wil er wel iets over zeggen. Volgens de verkoper van beenmode, al 43 jaar als zelfstandige in het vak, gaat Genemuiden respectvol om met de situatie. Hij doelt dan op de stilte op de kermis. De attracties draaien wel, met name de jeugd vermaakt zich in de botsauto’s en zwiert door de lucht in de zweefmolen. Maar sinds zaterdagavond is de muziek uitgezet. Uit respect voor het jonge slachtoffer, maar ook voor de tachtigjarige plaatsgenoot die het kind niet meer kon ontwijken. Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland verzocht de kermisexploitanten om de muziek te staken, een oproep waaraan welwillend gehoord is gegeven. Marktmeester Sander Sleking geeft aan dat de exploitanten op Biestemerk Eumpien, de avond voor de jaarmarkt, uit eigener beweging een minuut stilte hebben gehouden. “Je kon een speld horen vallen.”

Hij geeft aan dat de marktkooplieden onderling ook over het noodlottige ongeval spreken en zich geschokt tonen. Dat blijkt hem in de contacten. “Heel wat kooplieden komen al vele jaren. Ze kennen de onderlinge verbondenheid in Genemuiden.”

Standplaatsen

De Biestemerk is populair. Onder Genemuidenaren, bezoekers uit de regio en zeker onder de marktkooplieden. Maar liefst 130 hebben hun waren uitgestald. “Het is volle bak, ik heb nog net ruimte kunnen vinden voor de vijf, zes meelopers die er ’s ochtends vroeg waren”, zegt marktmeester Sander Sleking, die al vroeg in januari de eerste inschrijvingen binnen had.

Hij en zijn mensen, waaronder Landstede-stagiaire Leonne Oonk, waren vroeg uit de veren: de voorbereidingen begonnen ’s nachts even na drie uur toen het verhuurbedrijf de marktkramen kwam opzetten. Niet veel later meldde zich ook de eerste marktkoopman al. “Het is de kunst ze allemaal goed op de plek te krijgen”, zegt Sleking, die daarom begint met de grootste wagens door de straten te loodsen. “De aankomst is het meest hectisch.”

Volledig scherm Marktkoopman Jaap Buter met zijn oranje Hollandsokken. © cor van dalen