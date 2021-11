N334 naar Steenwijk en Meppel weer open na ongeluk in Zwartsluis

Na vier jaar schot in plan voor terrein Bodewes Hasselt

Vier jaar na de presentatie zit er weer schot in de plannen voor het terrein van scheepswerf Bodewes in Hasselt. Onduidelijkheid over de stikstofregels en het verkeerscirculatieplan voor het centrum hebben een flinke vertraging veroorzaakt. Maar nu kan verder worden gewerkt aan het plan voor het braakliggende terrein, want de gebouwen zijn na een brand al gesloopt.

18 november