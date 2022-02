N377 tussen Hasselt en Lichtmis na weggespoeld talud weer open voor verkeer: snelheid flink omlaag

in memoriam Overleden Simon Hoekstra (70) ging als agent op het zoete water van Kop van Overijssel rechtdoor­zee

Simon Hoekstra, als agent een bekend gezicht in de Kop van Overijssel, is afgelopen vrijdag op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van spierziekte ALS overleden. Hij was een van de drijvende krachten achter het zogenoemde ‘waterplan’, maar ook bijzonder behendig in het kat-en-muisspel met de varende jeugd. En had daarbij gezag, zonder gezag uit te stralen.

1 februari