N377 tussen Hasselt en Lichtmis na weggespoelde over weer open voor verkeer: snelheid flink omlaag

Dit leverde een onveilige verkeersituatie op. Het talud is inmiddels gerepareerd en de weg kan in beide richtingen weer veilig gebruikt worden. Donderdag werd de schade aan het talud ontdekt tijdens een inspectie. De oever bleek op meerdere plekken te zijn afgekalfd tot onder de geleiderail. Oorzaak was de harde wind in combinatie met een hoog waterpeil in de Dedemsvaart.