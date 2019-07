Na jaren strijd in buurtschap Genne is het nu echt voorbij: de kleinste school van Nederland is dicht

video Hoofdveld sportpark Genemuiden als etalage voor producent kunstgras

2 juli Het hoofdveld van sportpark De Wetering in Genemuiden wordt binnenkort voorzien van het allernieuwste kunstgras uit de fabriek van Edel Grass. Een mat zoals deze ligt nog nergens ter wereld, verzekert projectmanager Mark van Spriel van de Genemuider tapijt- en kunstgrasgigant. ,,Het is straks onze etalage als we potentiële klanten op bezoek hebben.’’ En die komen uit de hele wereld, want Edel Grass is één van de marktleiders.