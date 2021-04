Na overlijden geëerde Martin was geliefd in Zwartsluis: ‘Hij stond altijd voor anderen klaar’

De koninklijke onderscheiding komt voor de familie Schuite als een opsteker in een zware periode. Het lintje is bovendien niet de enige vorm van erkenning voor zijn overleden vader, vertelt Luciën Schuite, een van Martins twee zoons. In de buurt spreken verschillende mensen hem aan over zijn vader. ,,Ik stond hier een tijdje geleden in de tuin en er stapten mensen spontaan van de fiets af. Mensen die ik nog nooit gesproken had praatten met tranen in de ogen over mijn vader.” Luciën moet inmiddels anderhalf uur uittrekken om naar de slager te gaan: ,,Iedereen spreekt mij aan over mijn vader.”