Na uur wachten op de gang wil drugsverdachte pas wat zeggen als het niet meer mag

Onderne­mers in centrum Genemuiden blijven reclamebe­las­ting betalen

1 juli Een smeekbede was het bijna, de brief die het bestuur van de Genemuider Ondernemers Vereniging en Stichting Ondernemersfonds Kernzone Genemuiden naar de gemeenteraad stuurde. Maar ook een dreigement. Want als de raad van Zwartewaterland de reclamebelasting en inning door de gemeente afschaft, stappen de bestuursleden van GOV en stichting op, zo stond in het schrijven van vijf kantjes.