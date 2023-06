Na vijftien jaar eindelijk bouwen op prominente plek aan het water in Zwartsluis

Zwolse docent (58) van school in Kampen ontslagen om zedenzaak: ‘Ik ben diep verdrietig’

Ter afsluiting van een zwoele zomeravond in augustus 2022 nodigde een 58-jarige Zwollenaar drie tieners uit in zijn woning voor een ‘afterparty’. Een van de jongens deed aangifte van aanranding waarna de man prompt zijn baan als docent bij het Pieter Zandt College in Kampen verloor.