Naar de rechter vanwege dronken rijden, zonder rijbewijs en... op de scooter

Plan voor luxe appartemen­ten op scheeps­werf­ter­rein in Hasselt op de tocht? Op allerlaat­ste moment tóch discussie

Is het beter om huizen voor permanente bewoning te bouwen op het voormalige scheepswerfterrein Bodewes in Hasselt? Die vraag heeft het CDA te elfder ure opgeworpen nu de gemeenteraad een besluit moet nemen over het huidige plan voor 31 luxe recreatieappartementen op die plek. Een besluit is opgeschoven en over twee weken worden er knopen doorgehakt.

29 november