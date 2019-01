Naast winnaars ook verliezers aan de Kade in Vollenhove

videoAcht bewoners van de straat Kade in Vollenhove hadden een wel hele fijne jaarwisseling: ze wonnen samen de SuperPostcodeprijs van een miljoen euro. Marcel Aben is één van de gelukkige winnaars. ,,Ik heb nog geen idee wat ik er mee ga doen’’, zegt Aben, winnaar van 100.000 euro.

Zijn dochter denkt daar anders over: ,,Ik wil naar Disneyland Parijs!’’ zegt ze. En als er dan nog wat geld over is? ,,Naar de Efteling.’’ Ze kijkt ondeugend op naar haar vader. Aben vertelt dat er een aanbouw aan het huis op de planning staat, maar daar heeft hij de financiering al voor rond. ,,En verder: Whatsapp en Facebook ontploft. Onbekende mensen feliciteren je, het is ineens heel druk.’’

Minder geluk

Veel straatgenoten van Aben hebben niet meegespeeld. ,,Het is wel zuur, ja’’, zegt buurvrouw Anita Klein. Ze heeft met haar Staatslot ook gewonnen, maar het komt bij lange na niet in de buurt van de straatprijs. Klein: ,,Ik heb nog getwijfeld of ik mee zou doen met de Postcodeloterij, maar op het laatste moment toch niet gedaan.’’ Klein gaat nu niet alsnog meedoen, maar dromen doet ze nog wel. ,,Ik zou van een ton met de familie op vakantie gaan, met z'n zevenen.’’

Martine Straatman woont schuin tegenover Aben en zegt blij te zijn voor haar buurman. ,,Het is wel balen dat je zelf niet gewonnen hebt natuurlijk.’’ Maar of ze nu wel mee gaat doen? ,,Hoe groot is de kans? We gaan er over nadenken of we nu alsnog mee gaan doen.’’ Dochter Veere (2,5 jaar) kijkt sip als haar moeder zegt dat ze niet gewonnen hebben. Maar moet mama volgende keer wel winnen? ,,Ja!’’ roept de peuter uit.

Pechvogel

Een troostprijs zou moeten gaan naar Eva Lacroes. Ze staat de fles te geven aan 6 weken oude baby Luc. ,,We hebben het lidmaatschap net opgezegd’’, zegt ze lachend. ,,Dus dat was heel zuur.’’ Van de 100.000 euro die ze had kunnen winnen, zou ze een nieuwe auto gekocht hebben. ,,Maar we hebben drie gezonde kinderen, dat is het belangrijkst.’’