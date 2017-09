Naomi gezakt voor haar rijbewijs: Ik ben te klein

Klein van stuk, maar toch zeker groot genoeg om op een stoere motorfiets te mogen rijden. Dat vindt Naomi Lok (23) uit Zwartsluis in ieder geval, nu ze voor haar gevoel door het CBR is afgekeurd vanwege haar lengte. ,,Discriminatie, zo zie ik het echt. Ik heb inmiddels een klacht ingediend bij het CBR, maar overweeg een gang naar de Nationale Ombudsman. Dat is me geadviseerd. Ik ben 1.60 meter, maar kan prima overweg met een motor. Belachelijk om me daarop af te keuren."