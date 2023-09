Weer geen rondjes door de grachten van Hasselt, maar organisatie geeft niet op

indebuurt.nl Toch lang leve de liefde voor Jean-Pier­re (32): Zwollenaar vindt geluk in nieuw liefdespro­gram­ma

In het tv-programma Lang Leve de Liefde vond Jean-Pierre Roosberg (32) niet zijn ware liefde. Sterker nog: hij was na de opnames wel klaar met datingprogramma’s. Toch deed de Zwollenaar mee aan een nieuwe realityshow: Date Smakelijk. Oftewel: koken voor je date. Dat viel in de smaak: “Het is echt een leuke meid!”