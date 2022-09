Nieuw onderkomen in Hasselt voor archeologie in Zwartewaterland: ‘Ruimte voor exposities’

Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) heeft vanaf 1 oktober een nieuw pand aan de Rosmolenstraat 4 in Hasselt. ,,In ons nieuwe onderkomen hopen we straks een mooie aanvulling te kunnen leveren aan de geschiedenis van onze gemeente en die van Hasselt in het bijzonder’’, aldus voorzitter John Assink.

Het huurcontract wordt op vrijdag 16 september getekend, meldt de stichting in een persbericht. Zij vertrekt uit De Trekschuit. Deze voormalige basisschool ging in 2019 al in de verkoop en in februari 2022 werd bekend dat voor herontwikkeling van de locatie de keuze is gevallen op appartementen en woningen. Niet alleen de archeologen, maar ook de voedselbank en Vluchtelingenwerk moesten daarom op zoek naar een andere locatie.

Centrale ligging

In haar persbericht maakt SAWZ bekend dat ontwikkelaar Rudolf Wardenburg heeft geholpen bij de vondst van de nieuwe locatie. Wat voorzitter Assink betreft is de ligging ervan ‘uitermate geschikt’: ,,Midden in het centrum en ook nog eens aan de toeristische Bedevaartroute door Hasselt. Hiermee maken we het nog makkelijker voor inwoners van Hasselt om bij onze ArcheoHotspot binnen te lopen.’’

Scheepsbouwgeschiedenis

In het nieuwe pand ziet Assink mogelijkheden en ruimte om tentoonstellingen in te richten. ,,We denken hierbij niet alleen aan exposities rondom archeologie, maar ook van bijvoorbeeld de scheepsbouwgeschiedenis en de vele toeleveranciers hiervan in Zwartewaterland.”

De komende maanden gaat de SAWZ aan de slag met de inrichting. Daarbij wordt het pand ook geschikt gemaakt voor mindervaliden. ,,Een van de plannen is dat we hier samen met de gemeente het schoolklasje van ‘Van der Hulst’ een permanente plek geven. Van de baggerbedrijven Boltje en Prins van Wijngaarden komt een archief met gegevens over materieel en personeel.’’

Steun

Tot slot hoopt de stichting nog op subsidies, steun uit het bedrijfsleven - ‘met name de bedrijven die hun wortels hebben in de scheepsbouw’ - en de bevolking, die laatste voor zaken als ‘voorwerpen, beeldmaterialen en verhalen’. Verder maakt de stichting melding van positieve contacten met Koraal Vastgoed over het meenemen van bruikbaar materiaal uit De Trekschuit.

De stichting zet zich in voor bescherming en behoud van archeologisch erfgoed in Zwartewaterland. Recentelijke ontwikkelingen in dat kader zijn onder meer de bouw van een replica van de historische Veerpoort in Hasselt en een monument voor een verdwenen brug.