Nieuwe Hasselter woonwijk is razendpopulair

De verkoop van kavels en woningen in de nieuwe wijk Om de Weede aan de oostkant van Hasselt loopt als een tierelier. Die prettige mededeling had het college van burgemeester en wethouders voor de gemeenteraad van Zwartewaterland. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor een volgende fase.

Makelaar Bert Vaartjes van Bonthuis & Vaartjes zegt dat de populariteit van Om de Weede wel is te verklaren. ,,De wijk ligt gunstig ten opzichte van de A28 en de grondprijs is aantrekkelijk vergeleken met bijvoorbeeld Stadshagen in Zwolle.” Verder speelt volgens Vaartjes een rol dat de rente erg laag is en dat de gemeente Zwartewaterland weer startersleningen verstrekt. ,,Dat is mooie stimulans, vooral omdat je voor 170.000, 180.000 euro al een mooie woning kunt kopen.”

De makelaar geeft aan dat er interesse is voor verschillende typen woningen en dat de belangstelling komt van Hasselters, maar ook van mensen uit Zwolle, Meppel, andere omliggende plaatsen en soms elders uit het land.

In Om de Weede zijn ongeveer 150 woningen gerealiseerd en 48 in aanbouw of ontwikkeling. De voorspoedige verkoop wordt toegeschreven aan ‘de gunstige marktomstandigheden’. Het college laat weten dat de gemeente voor vrijstaande woningen nog twee kavels heeft, waarvan voor één een gegadigde is.

Bouwbedrijf Van der Steeg heeft grondposities en is volop bezig. Het bedrijf heeft aan de Wevershof 25 rijtjeswoningen neergezet en verkocht, in aanbouw zijn 14 verkochte twee-onder-één-kap woningen. Het Genemuider bedrijf is in het project Lakenweide begonnen met de bouw van 25 rijtjeswoningen. De eerste zijn 13 verkocht en worden komend voorjaar opgeleverd. De gemeente praat met Van der Steeg over de invulling van het laatste bouwblok langs de Vaartweg.