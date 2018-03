Nieuwe partij BGZ schudt politiek Zwartewaterland op

De nieuwe lokale partij Buitengewoon Zwartewaterland gaat met drie zetels de gemeenteraad van Zwartewaterland in. Het is de grote verrassing bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente. Het ‘christelijk blok’ met ChristenUnie (vijf zetels), SGP (vier) en CDA (drie) behoudt de meerderheid, maar twee van de drie coalitiepartijen verliezen één zetel.

De ontlading was groot bij Buitengewoon Zwartewaterland. In het gemeentehuis in Hasselt komen de voorlopige uitslagen van de verschillende stembureaus binnen. Elke keer als de uitslag van een stembureau bekend wordt, klinkt er luid gejuich van de aanhang van de debuterende partij. BGZ is de grootste stijger en schudt de politiek in Zwartewaterland aardig op door voor een politieke aardverschuiving te zorgen.

Nadat duidelijk is dat BGZ drie zetels heeft gewonnen gaat lijstrekker Kira Fijn meteen aan de champagne. ,,Ongelooflijk. We hoopten op één raadszetel, want dan heb je bestaansrecht. We hebben met een clubje besloten om een partij op te richten omdat we dachten dat de tijd rijp was voor verandering. De kiezer heeft gesproken, van nul naar drie zetels gaan is fantastisch.” Zenuwslopend vond Fijn de verkiezingsdag. ,,Topsport doe je zelf, dit heb je niet in handen”, zegt de ex-topzwemster.

ChristenUnie is nu alleen de grootste partij van Zwartewaterland met vijf zetels. ,,Heel blij en dankbaar”, omschrijft CU-leider Tamme Spoelstra zijn gevoel nadat de uitslagen bekend zijn geworden. ,,Mooi dat we voor het eerst meer dan 3000 stemmen hebben gekregen. We hebben de afgelopen jaren veel maatregelen genomen en de kiezer heeft ons nu beloond.”

Samenkomst

Andere coalitiepartijen SGP en CDA verliezen beide één zetel. De vraag is welke partijen ChristenUnie bij de onderhandelingen gaat betrekken. ,,We willen nu niemand buitenspel zetten of uitsluiten. Feit is dat je niet om BGZ heen kan”, zegt CU-leider Spoelstra. ,,Ik vond het echt verrassend dat ze drie zetels hebben gekregen. Als we een rondje hebben gedaan, is er meer duidelijkheid.” De partijleiders komen maandag voor het eerst bij elkaar.

,,Het is teleurstellend”, reageert Maarten Slingerland, leider van SGP en tevens kandidaat-wethouder over de verkiezingsuitslag. ,,We zijn wel de tweede partij gebleven, maar hadden gehoopt hetzelfde aantal zetels te houden. Nu hopen wij op een plek in de coalitie. De grootste partij moet het initiatief nemen en wij wachten het af.”

CDA-leider Margreet Bosma-van Wieren was ondanks het verlies, ook een beetje opgelucht. ,,Op een gegeven moment dacht ik met de tussenstanden dat we nog één zetel zouden verliezen. De nieuwe partij heeft stemmen afgepakt van de coalitie. Wij gaan door met drie gemotiveerde raadsleden.” Ze hoopt wel in het college te komen. ,,Ik zou het wel vervelend als na de bezuinigen een ander college de cadeautjes mag gaan uitpakken.”

Kanttekening

Bosma-van Wieren plaatst wel een kanttekening bij de opkomst van BGZ. ,,Ik vind het jammer dat wij als midden-volkspartij verliezen. BGZ hoort ook gewoon bij ons, ze hebben het verkiezingsprogramma van ons bijna copy-past overgenomen.” De CDA’er hoopt het college in te gaan. ,,Ik ben kandidaat-wethouder. In Zwartewaterland wil ik graag de eerste vrouwelijke wethouder worden.”

ChristenUnie wil door met wethouder Gerrit Knol. BGZ wil bij de coalitie-onderhandelingen Albert Coster graag naar voren schuiven als wethouder. ,,SGP en ChristenUnie hebben een partij nodig om een meerderheid te vormen”, zegt Fijn van BGZ. ,,We staan zeker open om in de coalitie te gaan. We willen een tegengeluid laten horen, de gordijnen van de gemeente moeten open. We moeten meebewegen met de tijd. Inwoners worden veelal passief geïnformeerd en dan is er veel onvrede.”

Gemeentebelangen gaat van twee naar één zetels. PvdA (2) en VVD (1) blijven evenveel zetels houden. Hoe groot de politieke aardverschuiving precies wordt door de winst van BGZ zal moeten blijken. Voor de gemeenteraadsverkiezingen ergerden de oppositiepartijen zich aan het blok van christelijke partijen omdat het geen goede afspiegeling van de samenleving in de gemeente zou zijn.

Geduchte concurrent

Met BGZ lijken ze er een geduchte concurrent bij te hebben gekregen. Feit blijft dat minder kiezers op christelijke partijen hebben gestemd en de ChristenUnie en SGP samen niet genoeg hebben aan een meerderheid. Vier jaar geleden was er slechts één verandering in de gemeenteraad (SGP ruilde één zetel met PvdA), nu zijn het er veel meer.

Op voorhand is het logisch dat ChristenUnie, SGP en CDA de komende vier jaar weer de coalitie gaan vormen in Zwartewaterland aangezien ze dit de afgelopen jaren ook hebben gedaan zonder grote problemen. De grootste partij ChristenUnie geeft echter aan dat ze moeilijk om BGZ heen kunnen, waardoor een verrassende coalitie niet uit te sluiten is.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was iets hoger dan vier jaar gelden. Vorig jaar bracht 69,17% van de kiezer hun stem uit, dit jaar is dit 70,93% (11.781 stemmen). “Het is hier nog nooit zo druk geweest”, zei een helper bij het stembureau in het gemeentehuis in Hasselt toen de stembussen waren gesloten. Berend Holthuis (45) bracht daar een paar minuten voor sluiting zijn stem uit op een lokale partij. ,,Ik stem altijd, als je mag stemmen moet je dat ook doen Dit is compleet anders dan de landelijke verkiezingen. Plaatselijke partijen staan dichter bij de burger.”

De uitslag van Zwartewaterland:

CU: 5 (5)

SGP: 4 (5)

CDA: 3 (4)

BGZ: 3 (Nieuwkomer)

PvdA: 2 (2)

VVD: 1 (1)

Gemeentebelangen: 1 (2)