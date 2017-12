Nieuwe partij in Zwartewaterland

Onder meer Eelko Felix uit Hasselt en plaatsgenote Kira Fijn-Bulten behoren tot de oprichters van de nieuwe partij. Ze zijn ook betrokken bij het verzet tegen de reconstructieplannen voor de N331. ,,We trekken al lang met elkaar op en op een gegeven moment is het plan ontstaan om de politiek in te gaan”, zegt voormalig topzwemster Fijn-Bulten. Volgens haar is Buitengewoon Zwartewaterland geen actiepartij met alleen de N331 als speerpunt.

Een zetel

Tweemansfractie

Gemeentebelangen is nu de enige lokale partij in de raad. Fractievoorzitter Roel Withaar verwacht niet dat de komst van BGZ ten koste gaat van zijn tweemansfractie. ,,Maar het is mij ook nog niet goed duidelijk wat ze willen.” Withaar zegt dat GB zich als oppositiepartij best kritisch opstelt en dat hij van mening is dat er bijvoorbeeld in het dossier N331 best dingen niet goed zijn gegaan. ,,En in Zwartewaterland hebben partijen met een wethouder in het college wel een voorsprong.”