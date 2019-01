Nieuwe verkeerssituatie Hasselt roept vragen op

Vrachtwagens die vast komen te zetten in de modder, verlichting die niet werkt en oponthoud voor het verkeer vanuit Genemuiden. Het voor vele miljoenen gerealiseerde nieuwe wegennet bij Hasselt is nog niet je van het.

Tot grote onvrede van Rudi van Zandwijk, het CDA-raadslid, dat verantwoordelijk wethouder Coster Albert heeft bestookt met vragen. Hij rijdt regelmatig over de N331 en heeft vastgesteld dat het goed mis is met de verlichting op het weggedeelte tussen de rotondes bij de Euroweg en de Vaartweg. Van Zandwijk heeft op de kop af 31 kapotte of niet werkende lantaarnpalen geteld.

Ook de verlichting ter hoogte van Cellemuiden en de Wolfshaegenweg werkt niet en de belijning is slecht zichtbaar. ,,In de weg is een knik van 90 graden aangebracht maar een schrikhek ontbreekt en in het donker lijkt het optisch alsof je rechtdoor kan rijden. Dit is een onwenselijke situatie.’’

Voetpad op

Maar er is volgens Van Zandwijk nog wel meer niet in orde. Zo staat er een ANWB-paal met pijlen op een plek waar geen weg meer is. Door de pijlen wordt bij bestuurders de suggestie gewekt dat men kan afslaan naar de Hanzeweg. Van Zandwijk: ,,Maar dan komt men op het voetpad terecht.’’

Al een paar keer is het misgegaan op die plek, waardoor een vrachtwagen vast kwam te zitten in de modder. ,,Dat kan toch niet de bedoeling zijn’’, aldus Van Zandwijk, die zich afvraagt waarom die paal nog niet is weggehaald. Hij heeft verder geconstateerd dat driekwart jaar na de ingebruikname van de nieuwe rotonde N331/Vaartweg er nog steeds geen permanente bebording staat.

Wethouder Albert Coster moet toegeven dat alles nog niet in orde is, maar kan ook meedelen dat de verbeteringen aanstaande zijn. ,,Het plaatsen van de nieuwe bebording staat gepland voor half februari. Ik verwacht dat de verkeersstromen dan gemakkelijker verlopen.’’ Volgens Coster worden de oude lantaarnpalen vervangen door nieuwe exemplaren zodat dan ook de verlichting weer in orde is.

Turborotonde

En dan is er nog de turborotonde in de N331. Volgens Van Zandwijk ondervindt het verkeer dat vanuit Genemuiden via de rotonde richting Zwolle wil, hinder van het overige verkeer dat voorrang heeft. De Ondernemerskring Genemuiden onderkende dit probleem al voor de aanleg en pleitte voor een bypass. Daarvoor was destijds in de raad geen meerderheid voor, hoewel de ‘kring’ niet onwelwillend was om mee te betalen.

,,Dat zal nu niet zo snel meer het geval zijn, de politiek heeft die kans voorbij laten gaan. Bovendien, nu een bypass aanleggen zal een keer zo duur zijn’’, zegt OKG-voorzitter Berthran Selles. De belangenvereniging houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Selles geeft aan dat het overdag nog wel meevalt, maar dat de situatie in de ochtend- en avondspits hopeloos is.