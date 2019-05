Nieuwe woonwijk in Hasselt erg populair bij Zwollenaren

Zwollenaren komen massaal in de nieuwe wijk Hasselt om de Weede wonen. Van de nieuwe bewoners is de helft verhuisd vanuit Zwolle. ,,Maar we bouwen primair voor inwoners uit eigen gemeente”, zegt wethouder Gerrit Knol van Zwartewaterland.

Erik Vos (42) verhuisde met zijn gezin van Zwolle naar de wijk Om de Weede in Hasselt. Hij is niet de enige. Zijn buren aan beide kanten woonden hiervoor ook in Zwolle. Zo’n vier jaar geleden kwam Vos naar de Hanzestad toe. ,,Hier heb je een beetje het dorpse gevoel, maar sta je toch binnen een kwartier in het centrum van Zwolle. In deze wijk heb je meer ruimte, rust en krijg je waar voor je geld. Daarbij vergeleken kom je in Zwolle bedrogen uit.”

Nieuwe wijk

Per toeval kwam Vos met zijn vrouw en twee kinderen in Hasselt te wonen. ,,Ik was op bezoek bij een vriend die ook van Zwolle naar Hasselt is gegaan en toen zagen we dat hier een nieuwe wijk kwam. In Zwolle woonden we vlakbij het centrum en konden we zo de stad inlopen om op een terras te gaan zitten. We wilden meer ruimte rond het huis en een eigen oprit. In Zwolle heb je dat bij 99% van de huizen niet. In andere steden rond Zwolle, zoals Hattem en Dalfsen, zijn de woningen erg duur en in Hasselt valt dat nog erg mee. Ook mooi is dat in deze wijk niet meer dan acht dezelfde huizen staan. In de Zwolse wijk Stadshagen worden blokken met 40 dezelfde woningen opgeleverd.”

Freek van den Berg, makelaar van Bonthuis Vaartjes, merkt dat veel mensen uit Zwolle graag in Hasselt willen wonen. ,,In de jaren 80 is de wijk de Nadorst in Hasselt ontstaan en was eigenlijk dezelfde situatie. Toen kwamen ook veel mensen van Zwolle naar Hasselt. Van de bestaande bouw in Hasselt wordt 25 tot 30 procent van de huizen aan mensen uit Zwolle verkocht. Bij de nieuwbouw in Om de Weede is dit percentage 50 procent. Deze mensen waren geïnteresseerd in de markt in Zwolle, maar komen nu naar Hasselt.”

Gunstige ligging

Verklaring hiervoor is volgens Van den Berg vooral de gunstige ligging. ,,De snelweg A28 is om de hoek. Hasselt is een stad, met een dorpskarakter. Hasselt heeft mooie stadsgrachten. In Zwolle is de markt oververhit en in Hasselt zijn de woningen goedkoper. De ligging dicht bij Zwolle maakt Hasselt extra interessant. In Hasselt heb je voor minder geld, meer huis. In Om de Weede is veel groen en kinderen kunnen opgroeien in een veilige leefomgeving. Op dit moment hebben we zeven rijtjeswoningen in de verkoop. Daar is behoorlijk wat belangstelling voor. We merken nu wel dat de woningprijzen stijgen omdat de bouwkosten ook stijgen. De huizen moeten gasloos gemaakt worden en daardoor zijn de installatiekosten wat hoger.”

Wethouder Gerrit Knol ziet ook dat veel Zwollenaren naar Hasselt komen. ,,Mensen kunnen hier rustig wonen, maar Zwolle blijft goed bereikbaar. Ik hoor van mensen uit Zwolle dat ze Hasselt verrassend dichtbij vinden liggen. Tegenwoordig sta je met een elektrische fiets zo in Zwolle. We bouwen primair voor inwoners uit eigen stad, maar mensen uit Zwolle zijn ook welkom.”

Erik Vos blijft nog wel even in Hasselt wonen. ,,Er wonen veel gezinnen om ons heen. De kinderen kunnen we hier in de wijk gewoon op pad sturen, want er rijden toch niet veel auto’s. Ik werk plaatsonafhankelijk, dus voor mijn reistijd maakt het niet uit. Vanaf hier ben je binnen een kwartier in het centrum van Zwolle, dat is eigenlijk dezelfde reistijd als wanneer je in Stadshagen zou wonen.”

Om de Weede: Van zorgenkindje tot honderden nieuwe huizen

Begin juni wordt in de gemeenteraad van Zwartewaterland het bestemmingsplan de Weede Hoven, een nieuw deel van de wijk, besproken. Ten tijde van de financiële crisis was Om de Weede in Hasselt een zorgenkindje van de gemeente omdat na een flinke investering weinig grond om huizen te bouwen verkocht konden worden.

,,Sinds de economie een paar jaar terug is aangetrokken gaat het ook weer goed met Om de Weede. Het oorspronkelijke plan was dat er 1200 woningen zouden komen. Dat is in de crisisjaren bijgesteld naar ongeveer 560 woningen”, zegt wethouder Gerrit Knol.

Van de eerste fase van het bouwen van huizen in de nieuwbouwwijk Om de Weede zijn 232 woningen gereed, 13 woningen in aanbouw of in de verkoop en 59 woningen, waarvan twaalf woningen bij de Dedemsvaartlocatie en bijna vijftig appartementen bij de stadsweide, nog in ontwikkeling. De Dedemsvaartlocatie wordt de entree van de wijk. Daar komen twaalf woningen en daarvoor komt een ophoging, een soort talud of landschapswal van 1,5 meter hoog. Daardoor wordt de geluidsoverlast behoorlijk beperkt, maar kunnen mensen er nog wel overheen kijken.

In de wijk waren aanvankelijk ook plannen voor een kerk en supermarkt. Daar bleek geen belangstelling voor te zijn van kerkbesturen of ondernemers. Bij de te realiseren appartementen bij de stadsweide is volgens het bestemmingsplan nog wel ruimte voor een horecagelegenheid.

De nieuwe fase ‘de Weede Hoven’ omvat 62 woningen. 18 vrije kavels gaan na de zomer in de verkoop. 60 mensen hebben al interesse om daar te komen wonen. ,,Op deze lijst staan nog niet zoveel mensen uit Zwolle, maar die weten denk ik nog niet van dit plan af”, vertelt Nicolette van den Poll, projectleider van Hasselt om de Weede.