Noggus & Noggus sluit kringloop Zwartsluis

Pal voor de Kerstdagen komt er een einde aan de kringloopwinkel van Noggus & Noggus aan de Molenstraat in Zwartsluis. De winkel is op 23 december voor het laatst open. Volgens het moederbedrijf Kringloop Zwolle past de winkel in Zwartsluis niet meer in nieuwe concepten omdat ze te klein is.

In april van dit jaar werd Noggus & Noggus door Kringloop Zwolle overgenomen van Landstede Kringloop. Het Zwolse bedrijf wil werken aan een verdere professionalisering van de winkels. 'De locatie in Zwartsluis is met een winkeloppervlak van 75 vierkante meter te klein om zowel qua uitstraling als oppervlak te kunnen voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan een zelfstandige winkel', zo laat het bedrijf weten. Op zoek gaan naar een andere locatie heeft volgens het kringloopbedrijf geen zin omdat er te weinig klanten zijn in Zwartsluis.

Voorganger

Ook de voorganger van Noggus & Noggus had al te kampen met te weinig klandizie. Begin 2013 sloot die winkel, toen nog gevestigd op de locatie van de Groene Cirkel aan de Kerkstraat, wegens slechte bedrijfsresultaten. Dankzij hulp van de gemeente Zwartewaterland kon in mei 2013 toch een doorstart worden gemaakt op de huidige locatie aan de Molenstraat. Vanaf het begin was wel duidelijk dat dit slechts een tijdelijke oplossing kon zijn omdat de gemeente uiteindelijk een andere bestemming heeft voor het pand.

Het afgelopen jaar was er volgens het kringloopbedrijf nog sprake van dat de Regiobank zich er zou vestigen. Noggus & Noggus neemt afscheid van Zwartsluis met een uitverkoop en kortingen van 50 procent op alle producten.

