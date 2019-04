Oeps foutje! Overval blijkt geen overval in Hasselt

Op social media verschenen tegen 10.30 uur berichten vanuit de meldkamer dat er een overval was gepleegd op het Jumbo-filiaal, maar al snel werd duidelijk dat er sprake was van vals alarm. Of er iemand in de meldkamer op de verkeerde knop drukte of dat sprake was van storing is onduidelijk. Politiewoordvoerder Anne Coenen meldt in ieder geval dat er iets verkeerds is gegaan. ,,Soms gaat er iets fout. Wij gaan kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.’’