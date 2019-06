OM eist celstraffen voor mannen die zes ton aftroggelden van ‘Zakenvrouw van 2011' Thecla Bodewes

De drie mannen uit Assen, Burgum en Heerenveen hebben volgens het OM scheepswerf-magnaat Thecla Bodewes - Zakenvrouw van 2011 - voor zes ton hebben opgelicht. In hun verklaringen wijzen ze vooral naar elkaar. Ook stellen ze dat ze zelf door anderen zijn opgelicht en beroofd.

Bodewes uit Zwolle heeft grote scheepswerven in Hasselt en Meppel. Ze kocht in 2013 de scheepswerf De Volharding in Harlingen, maar daar had ze een lening voor nodig die de bank niet snel kon geven.

Zes ton voorschot

Via haar kennissenkring werd Bodewes voorgesteld aan de verdachten Douwe S. en Ferris van H. De mannen bestierden samen een financieel adviesbureau en claimden haar miljoenen te kunnen lenen via buitenlandse investeerders. Dan moest Bodewes wel alvast zes ton overmaken als bewijs dat ze de rente kon dragen. Dat deed ze, maar uiteindelijk kwam de beloofde miljoenenlening nooit op haar rekening.

De zes ton rente bleek uiteindelijk deels te zijn gestort op een rekening van een cafetaria van de derde verdachte, Wijbe H. Dat geld werd vervolgens via meerdere rekeningen ‘cash gemaakt’ en verdween. Toen Bodewes wilde weten waar de miljoenenlening bleef, hielden verdachten Douwe S. (eis van 15 maanden celstraf) en Ferris van H. (eis van 8 maanden celstraf) volgens de OvJ haar al die tijd aan het lijntje. Ze maakten daarbij listig gebruik van de normale handelswijze in de zakenwereld, met besprekingen in restaurants, conceptovereenkomsten en veel geruststellend informeel contact via mails en apps.

Scenario uit een misdaadfilm

Douwe S. had op veel vragen van de rechter geen antwoord. Naar eigen zeggen ,,Was hij niet van de financiën’’, maar wist vooral veel over scheepswerven. Hij wees tijdens de zitting dan ook vooral richting Van H., die wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig kon zijn. S. beweert daarnaast dat hij en Van H. juist zelf slachtoffer zijn geworden van oplichters.

Het verhaal Dat S. opvoerde lijkt volgens de OvJ haast wel een scenario van een spannende misdaadfilm. Een groot deel van dat geld, ruim twee ton, dat hij en Van H. ontvingen zouden ze in maart 2013 in een plastic zak in een Amsterdams hotel hebben overhandigd aan oplichters, die zich voordeden als Libische investeerders. De envelop met de lening die hij en medeverdachte van H. daarvoor terugkregen bleek na afloop gevuld met valse Zwitserse franken.

Aan het lijntje houden

De OvJ houdt er rekening mee dat dit inderdaad zo gegaan is, maar stelt dat de verdachten, ook na het filmische ‘hotelincident’ met de Libiërs waarover S. vertelde, Bodewes bewust aan het lijntje hebben gehouden. Ze deden namelijk geen aangifte en speelden geen open kaart over het verloren geld, maar hielden de schijn op. ,,De verklaringen gaan werkelijk alle kanten op. Ze vormen een jungle waar je als lezer in verdwaalt‘’, aldus de OvJ.

Na het ‘hotelincident’ drongen de mannen bij Bodewes bovendien aan op een nieuwe aanbetaling van 178.000 euro, Bodewes deed dat. Maar ook dat raakte kwijt. Douwe S. zegt er onder meer over dat hij met H. in een auto over de Afsluitdijk reed. Het enorme geldbedrag dat Bodewes had overgemaakt lag contant achterin de auto. Ze hielden een plaspauze en bij terugkomst was het geld verdwenen. Volgens de mannen buitgemaakt door een onbekende dief.

Leugens

De OvJ betwijfelt de verhalen en stelt dat veel verklaringen ,,volstrekt tegenstrijdig'' zijn. ,,De conclusie is al met al dat Bodewes is opgelicht is met leugens.’’ Hij stelt dat de verdachten de resterende bedragen aan Bodewes moeten terugbetalen. Tegen Douwe S. eist hij 15 maanden, tegen Ferris van H. 7 maanden en tegen Wijbe H. een werkstraf van 240 uur voor zijn rol bij het witwassen. Er loopt nog onderzoek naar andere verdachten, maar hun rol was minder groot.