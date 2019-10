Ondergrondse historische schat blootgelegd in Hasselt

Bij het aanleggen van de nieuwe rivierboulevard stuitte men in april 2016 op de restanten van de poort. Na archeologisch onderzoek werden de muren weer onder een dikke laag grond gestopt. Nu zijn ze opnieuw blootgelegd. ,,We bekijken de fundamenten waarop de poort heeft gestaan’’, zegt de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp, die het onderzoek uitvoert met een team van Erfgoed Zwolle en aannemer Van Gelder. ,,Daarbij is er nu meer zichtbaar gemaakt dan drie jaar geleden.’’

Prima conditie

Klomp geeft aan dat alle resultaten van het onderzoek nog niet binnen zijn, maar hij durft al wel de conclusie te trekken dat de fundering in prima conditie verkeert. ,,Bij de afbraak in de negentiende eeuw is alleen het bovengrondse verwijderd. Alles onder het maaiveld hebben ze laten zitten en dat is mooi bewaard gebleven. Nu alles bloot ligt kun je ook heel mooi de rondingen van de torens zien. Je ziet gelijk wat het is.’’ Of er sprake is van een of meerdere bouwfasen weet Klomp nog niet. Onderzoek van de gevonden steensoorten zal dat uitwijzen.

Herbouwen

De gemeente Zwartewaterland heeft plannen om de zogenoemde Veerpoort gedeeltelijk te herbouwen. Volgens een woordvoerster van de gemeente worden de opgegraven resten voor de vorstperiode afgedekt met zand. De planning is om in het voorjaar met de herbouw te beginnen. Hiervoor is een plan gemaakt door Arcadis, maar of dat ook zo uitgevoerd gaat worden is nog niet duidelijk. Burgemeester Eddy Bilder zei eerder dit jaar tegen de Stentor: ,,Er ligt een gevisualiseerde droom als vertrekpunt voor de plannen. Want de ambitie om te herbouwen is er nog steeds.’’

Kruising

Met het in kaart brengen van onder meer de draagkracht van de funderingen van de poort is in ieder geval een volgende stap gezet richting herbouw. De komende weken volgt de herinrichting van de kruising van het Burgemeester Royerplein met de Van Nahuysweg, Justitie Bastion en de Kaai. De weg krijgt daar een flauwe bocht om ruimte te maken voor de herbouw van de Veerpoort. In de te vernieuwen bestrating wordt ook zichtbaar gemaakt waar de oude stadsmuur heeft gestaan. De visualisatie volgt op de al eerder herstelde stadsmuur langs het Justitie Bastion. Daarbij zijn honderden oude stenen in de nieuwe muur verwerkt.