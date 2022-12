Onderhoud aan Zwartewaterbrug in Hasselt: dagelijks 15.000 weggebruikers lopen vertraging op

Kunste­naars bewaren dierbare herinnerin­gen aan Zwartsluis (en dat levert iets heel bijzonders op)

Zes kunstenaars exposeren in Zwartsluis, het dorp waar ze zijn geboren of getogen. De toepasselijke naam van de tentoonstelling is Roots. Want ze keren met hun werk terug naar de plaats van hun jeugdjaren. Ze bewaren dierbare herinneringen aan Zwartsluis, en sommige kunstenaars halen nog altijd inspiratie uit de streek waar ze in hun jonge jaren korte of langere tijd woonden.

22 december