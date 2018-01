Ondernemer Reind Breman (80) overleden

Inmiddels heeft Breman 40 vestigingen, ongeveer 1.500 werknemers en een omzet van enkele honderden miljoenen euro’s. Reind was binnen het familiebedrijf in 1971 de bedenker van het een jaar later ingevoerde 'Breman-systeem'. Daarbij kregen de werknemers evenveel zeggenschap als de aandeelhouders.

Sportief

Reind Breman was ook sportief. Als voetballer van Sportclub Genemuiden – die in verband met het overlijden de nieuwjaarsreceptie vrijdag heeft afgelast - haalde hij het Nederlands Zaterdagelftal en later was hij een succesvol duivenmelker. Binnen de gemeenschap Genemuiden trok hij aan vele touwtjes. In de toen nog zelfstandige gemeente was hij wethouder namens de later in het CDA opgegane ARP, maar ook onder meer kerkenraadslid van de Hervormde gemeente en bestuurslid van zorgcentrum De Meente.