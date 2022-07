Onderzoek naar eerste coronagolf in Hasselt die veel slachtoffers veroorzaakte: ‘Hoe gingen mensen om met dreiging?’

Initiatiefnemer is de Hasselter huisarts Erik van Gijssel. Hij vermoedt dat de groep coronagevallen in die eerste coronagolf, die de lokale gemeenschap compleet verraste, vele malen groter is dan bekend is. ,,Het maakt mij nieuwsgierig. Wat is nu de ware omvang van de epidemie geweest? En wat zijn de motieven van mensen geweest om geen hulp te zoeken?’’