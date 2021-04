Onlangs overleden Martin Schuite uit Zwartsluis alsnog geëerd met lintje: ‘Heel speciaal dat het gelukt is’

fotoserie Waar is het Olsterveer? Die is even uit varen en ligt nu op de kant in Zwartsluis

29 maart Pontbaas Hendrik Schuitema had dit weekeinde best wat bekijks. Het gebeurt niet alle dagen dat een pont die normaal alleen heen-en-weer vaart, ineens de IJssel afzakt alsof het een mooie zondag voor een rondvaartochtje was. ,,Er zijn best veel foto’s gemaakt langs de kant’’, zegt hij lachend. Hij maakte de tocht van Olst naar Zwartsluis met zijn Olsterveer voor onderhoud.